Legende: Kann keine Jagd auf WM-Edelmetall machen Linda Indergand. Keystone/Maxime Schmid

Mountainbike: Indergand fehlt verletzt

Vom 28. August bis 1. September findet im andorranischen Pal Arinsal die Mountainbike-WM statt. Die Schweiz lanciert die Medaillenjagd mit hohen Ambitionen in diversen Kategorien. Nicht in die Pyrenäen gereist ist Linda Indergand. Die Olympiabronze-Gewinnerin von Tokio kam im Training zu Fall und erlitt dabei einen Schlüsselbeinbruch. Anstelle der 31-jährigen Urnerin tritt die 25-jährige Baselbieterin Seraina Leugger an.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF berichtet mit einem umfassenden Live-Programm in TV, Radio und der Sport App von der Mountainbike-WM in den Pyrenäen.