Legende: In Zukunft nicht mehr nur noch in Hawaii im Ironman-Einsatz Daniel Ryf. Keystone/Darryl Oumi

Triathlon: Ironman-WM an mehreren Standorten

Die nächste Ironman-WM wird an 2 verschiedenen Orten ausgetragen. Die Frauen starten programmgemäss im Oktober auf Hawaii. Die Männer dagegen werden die WM neu in Nizza und bereits am 10. September 2023 austragen. 2024 soll es dann umgekehrt sein; die Männer starten auf Hawaii und die Frauen in Nizza. Diese Regelung soll dann darüber hinaus Bestand haben. Laut den Ironman-Organisatoren ist die Trennung der Rennen der Männer und Frauen vorab der Überlastung der lokalen Infrastruktur auf Big Island und den Auswirkungen mit dem neuen Austragungsformat vom Oktober geschuldet.