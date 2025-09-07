Legende: Bejubeln ihre Premiere Die Italienerinnen nach dem Sieg im WM-Final. Reuters/Athit Perawongmetha

Volleyball: Italien ist Weltmeister

Italiens Volleyballerinnen sind erstmals Weltmeister. Die Auswahl von Nationaltrainer Julio Velasco setzte sich am Sonntag im spannenden Final in Bangkok mit 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8) gegen die Europameisterinnen aus der Türkei durch. Auf ihrem Weg ins Endspiel waren nach einer makellosen Gruppenphase Siege über Polen (3:0) und Brasilien (3:2) gefolgt. Auch gegen die Südamerikanerinnen, die vor drei Jahren im niederländischen Arnheim Silber geholt hatten, behielt Italien im entscheidenden fünften Satz die Nerven.

Basketball: Auch Frankreich bei EM out

Bei der Basketball-EM hat es den nächsten Mitfavoriten erwischt. Nach Titelverteidiger Spanien und Vize-Weltmeister Serbien ist auch Frankreich ausgeschieden. Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2024 verlor in Riga seinen Achtelfinal gegen Aussenseiter Georgien mit 70:80 (37:38) und verpasste damit den Einzug in den Viertelfinal der Europameisterschaft. Dort trifft Georgien nun auf Finnland. Die Finnen hatten am Samstag sensationell Topfavorit Serbien um NBA-Superstar Nikola Jokic mit 92:86 ausgeschaltet.