Joel Strebel mit Festsieg – Nina Christen in Baku auf dem Podest

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Gewann wie schon im Vorjahr das Baselstädtische Joel Strebel (rechts). Keystone/Georgios Kefalas

Schwingen: Strebel gewinnt das Baselstädtische

Der 27-jährige Aargauer Eidgenosse Joel Strebel siegt hoch überlegen und makellos am Baselstädtischen Schwingertag. Strebel warf seine sechs Gegner allesamt platt ins Sägemehl. Er liess sich deshalb mit dem Maximum von 60,00 Punkten belohnen. Im Schlussgang machte er mit dem Freiburger Eidgenossen Lario Kramer mit einem Kurz kurzen Prozess. Der Festsieg war Strebel allerdings schon vor dem letzten Duell nicht mehr zu nehmen. Wenige Tage nach dem Sieg am Solothurner Kantonalen in Kestenholz hat der 192 cm grosse Hüne die Zahl seiner Kranzfestsiege von zwei auf vier verdoppelt.

Schiessen: Christen nur von Janssen geschlagen

Beim Weltcup in Baku ist Nina Christen als Zweite auf das Podest gestiegen. Sie musste sich einzig der Deutschen Anna Janssen geschlagen geben. Im Kampf um den zweiten Podestplatz im Dreistellungsfinal der Frauen setzte sich Christen in Baku souverän gegen Jiayu Hun (CHN) durch. Die amtierende Olympiasiegerin aus Nidwalden behielt beim alles entscheidenden letzten Schuss die Nerven und verteidigte ihren Vorsprung. Auf die 22-Jährige Janssen fehlten Christen 1,9 Punkte.