Unihockey: Nati hat neuen Trainer gefunden

Die Nachfolge von David Jansson ist geregelt: Johan Schönbeck wird neuer Nationaltrainer der Männer. Er kennt sich im internationalen Unihockey bestens aus, war sechs Jahre in der Schweiz Trainer, zwei Jahre Nationalcoach von Dänemark und ist seit 2019 Headcoach des SSL-Teams Växjö Vipers. «Johan legt viel Wert auf taktische Disziplin, spürt, was ein Team braucht, und kann entsprechend darauf reagieren. Er ist fordernd und hat klare Vorstellungen in Sachen Leistungsbereitschaft», sagt Matthias Hofbauer, Leiter Nationalteams Männer von Swiss Unihockey. «Mich reizt es sehr, mit einer Topnation zu arbeiten», sagt Schönbeck zu seiner neuen Herausforderung.