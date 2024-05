Judoka Eich glänzt in Kasachstan – Golferin Moosmann in Südkorea

Legende: Verpasste seinen ersten Grand-Slam-Sieg nur knapp Daniel Eich (Archivbild). imago images/ABACAPRESS

Judo: Eich auch in Kasachstan Zweiter

Nach dem Finaleinzug in Duschanbe (TAD) hat der Aargauer Judoka Daniel Eich auch in Astana an seinem ersten Grand-Slam-Sieg geschnuppert. Der 24-Jährige wurde in Kasachstan wie eine Woche zuvor Zweiter. Eich musste sich einzig dem japanischen Olympiasieger Aaron Wolf geschlagen gegen. Für Eich war es der dritte Final innerhalb von 14 Monaten auf Grand-Slam-Stufe. Auf dieser sind die wichtigsten Turniere nach den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zusammengefasst.

00:57 Video Archiv: EM-Bronze für Judoka Eich Aus Sport-Clip vom 01.05.2022. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Golf: Spitzenergebnis für Moosmann

Drei Wochen nach dem Sieg von Chiara Tamburlini in Südafrika hat sich eine weitere junge Schweizer Profigolferin auf der europäischen Frauentour hervorgetan. Elena Moosmann wurde Fünfte in Südkorea. Die seit 2023 als Profi spielende 22-Jährige steigerte sich unter 108 Spielerinnen im New Korea Country Club in Goyang von Runde zu Runde. Zuletzt gelang ihr ein hervorragender Umgang von 68 Schlägen (4 unter Par). Sie büsste 6 Schläge auf die überlegene Siegerin Kim Hyo-Joo (KOR) ein, aber nur einen Schlag auf den 3. Platz. Chiara Tamburlini benötigte 9 Schläge mehr als Moosmann und klassierte sich auf dem 27. Rang.