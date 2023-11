Legende: Verpasste EM-Bronze knapp Daniel Eich. Imago Images/Pixsell/Archiv

Judo: Eich verliert Kampf um EM-Bronze

Daniel Eich hat an der Judo-EM in Montpellier die Wiederholung seines sensationellen Bronzegewinns aus dem Vorjahr als Fünfter knapp verpasst. Der 23-jährige Aargauer unterlag im Viertelfinal dem Israeli Peter Paltchik, konnte in der Hoffnungsrunde dann aber gegen den Österreicher Aaron Fara gewinnen. Den Kampf um Bronze verlor Eich gegen den Russen Matvey Kanikovskiy.

Schwimmen: Ponti verbessert Desplanches' Schweizer Rekord

Noè Ponti überzeugte beim Meeting in Bozen mit einem Schweizer Rekord über 100 m Lagen. Der Tessiner schlug im 25-m-Becken nach 52,49 Sekunden an. Ponti fügte Jérémy Desplanches somit gleich eine doppelte Niederlage bei. Einerseits bezwang er bei seinem Sieg den Romand, der in diesem Rennen Dritter wurde, andererseits entriss er Desplanches den Schweizer Rekord aus dem Jahr 2017 um 34 Hundertstel. Ponti, der die Schwimm-WM im kommenden Februar auslässt, schwamm im Südtirol zudem zum Sieg über 50 m Schmetterling.

00:39 Video Archiv: Ponti holt an Kurzbahn-WM Silber über 50 m Schmetterling Aus Sport-Clip vom 14.12.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Reiten: Guerdat gewinnt Masters in Lyon

Der Europameister Steve Guerdat gewann am Samstagabend in Lyon im Vorfeld des Weltcupspringens das mit 100'000 Euro dotierte Masters. Der Jurassier setzte sich auf dem bislang noch kaum bekannten, elfjährigen Hengst Caracho durch. Es ist ihr bisher grösster gemeinsamer Sieg. Caracho steht erst seit diesem Frühling im Stall von Guerdat in Elgg.

Sportklettern: Klingler/Ladevant an Verzasca Dritte

Petra Klingler und Louna Ladevant haben beim Red Bull Dual Ascent den kleinen Final gewonnen. Die Schweizerin und ihr französischer Kletterpartner belegten beim spektakulären Aufstieg am Verzasca-Staudamm den 3. Rang, nachdem sie sich gegen Domen Skofic/Vita Lukan durchgesetzt hatten. Den Sieg sicherte sich das slowenische Geschwisterpaar Jernej und Juljia Kruder vor Alberto Ginés López/Jenya Kazbekova.

01:26 Video Zusammenfassung Dual Ascent Aus Sport-Clip vom 05.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Leichtathletik: Ditaji Kambundji und Jason Joseph ausgezeichnet

Die 21-jährige Bernerin Ditaji Kambundji und der 25-jährige Baselbieter Jason Joseph wurden zu den Schweizer Leichtathleten des Jahres erkoren. Dies ist das Ergebnis einer Abstimmung von über 5000 Personen und einer elfköpfigen Fachjury. Die beiden Hürdenstars wurden am Samstag an der Swiss Athletics Night in Bern geehrt.