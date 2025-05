Legende: Erst im Final gestoppt Daniel Eich. Freshfocus/Claude Diderich (Archiv)

Judo: Eich in Astana Zweiter

Daniel Eich hat seinen 1. Sieg an einem Grand-Slam-Turnier ein weiteres Mal knapp verpasst. Der Aargauer verlor in Astana den Final in der Klasse bis 100 kg gegen den letztjährigen WM-Dritten Dota Arai aus Japan. Erneut war in Kasachstans Hauptstadt ein Japaner für Eich zu stark. Vor einem Jahr hatte sich der letztjährige Olympia-Fünfte im Final Arais Landsmann Aaron Wolf beugen müssen. Insgesamt bestritt Eich zum 4. Mal einen Final auf Stufe Grand Slam, auf der die wichtigsten Turniere nach jenen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften durchgeführt werden.