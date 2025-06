Legende: Endstation in Runde 3 Für April Lynn Fohouo (rechts) an der Judo-WM gegen Margaux Pinot (FRA). imago images/Tibor Illyes

Judo: Fohouo und Vetterli bleiben früh hängen

In der Kategorie der Frauen bis 70 kg an der Judo-WM in Budapest hatten die beiden Schweizerinnen, April Lynn Fohouo und Gioia Vetterli, nichts mit den WM-Medaillen zu tun. Vetterli musste bereits nach dem Kampf gegen die Slowenin Kaja Schuster in der 1. Runde die Segel streichen. Fohouo hatte dort noch ein Freilos und bezwang danach die Rumänin Serafima Morascula. In der 3. Runde, dem Achtelfinal, erwies sich die Französin Margaux Pinot als eine Nummer zu gross. Bei den Titelkämpfen der Männer bis 100 kg geht am Mittwoch Daniel Eich an den Start, die Kategorie der Frauen bis 78 kg wird ohne Schweizerin über die Bühne gehen.