Judo: Schweizer Podestplatz in Linz

Schöner Erfolg für die Schweizer Judoka Binta Ndiaye in Österreich: Die 19-jährige Waadtländerin schaffte es am Grand Prix in Linz zum 1. Mal auf dieser Stufe unter die ersten 3. Sie wurde in der Kategorie bis 52 kg erst im Final von Larissa Pimenta aus Brasilien gestoppt. Ndiaye gilt als grosses Talent. An den Junioren-Weltmeisterschaften 2021 und 2022 gewann die Tochter eines Senegalesen und einer Schweizerin jeweils Bronze in der Klasse bis 52 kg, wie auch an den Europameisterschaften im letzten September. An ihrer zweiten WM bei der Elite erreichte Ndiaye vor 10 Monaten die Achtelfinals. Grand Prix sind im Judo die wichtigsten Turniere ausserhalb von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.