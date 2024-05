Legende: Diesmal nicht Gold, sondern Bronze Nils Stump. Keystone/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Judo: Stump über Umwege zu WM-Bronze

Nils Stump hat an den Judo-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi erneut zugeschlagen. Der Titelverteidiger von Doha 2023 gewann diesmal Bronze. Der 27-Jährige Zürcher verpasste in der Klasse bis 73 kg zunächst den Halbfinaleinzug gegen den Mongolen Anchsaya Lavjargal. In der Repechage setzte sich Stump aber wieder zweimal durch, im Kampf um Bronze gegen den 33-jährigen Deutschen Igor Wandtke. In der Weltrangliste gehört Stump seit geraumer Zeit zu den Top 10 seiner Gewichtsklasse, aktuell wird er auf Platz 8 geführt. Gold holte sich der Weltranglisten-Erste Hidajat Hejdarow aus Aserbaidschan.

03:40 Video Archiv: Stump blickt auf seinen WM-Triumph 2023 zurück Aus Sport-Clip vom 02.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 40 Sekunden.