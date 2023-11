Legende: Verletzte sich an der EM in Frankreich Nils Stump. Keystone/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Judo: Stump von Schulterverletzung gestoppt

Weltmeister Nils Stump muss die Saison vorzeitig beenden. Der Zürcher muss sich wegen einer komplexen Bänderverletzung an der linken Schulter operieren lassen. Das Missgeschick passierte vor wenigen Tagen an den Europameisterschaften in Montpellier bei Stumps überraschender Erstrunden-Niederlage gegen den Griechen Michail Tsoutlasvili. Die Länge der Rekonvaleszenz ist noch nicht bekannt. Bei normalem Heilungsverlauf sollte der Judoka im kommenden Frühling wieder einsatzbereit sein. Im Mai hatte sich Stump in Doha zum ersten Schweizer Judo-Weltmeister gekürt.