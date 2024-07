Schwimmen: Bernardon überflügelt Djakovic

Der erst 17-jährige Julio Bernardon hat an den Junioren-EM in Vilnius einen neuen Schweizer Rekord über 1500 m Freistil aufgestellt. Der Zürcher schlug nach 15:26,20 Minuten an und unterbot die Bestmarke von Antonio Djakovic aus dem Jahr 2022 um über vier Sekunden. Seine eigene Bestzeit, aufgestellt am Vortag, unterbot er um 11 Sekunden. Bernardon wurde mit dieser Leistung Sechster. Den Sieg holte sich der Türke Kuzey Tuncelli in 14:41,89. Der 16-Jährige wurde unlängst bereits Europameister bei der Elite.

Reiten: Schweiz verpasst Finalrunde

Die Schweizer Equipe hat beim Nationenpreis des CHIO Aachen eine Enttäuschung hinnehmen müssen. Der Vorjahres-Sieger verpasste den Einzug in den zweiten Umgang der Top 8. Obwohl Steve Guerdat mit einer fehlerfreien Runde loslegte und danach Janika Sprunger, Romain Duguet und Martin Fuchs je nur einen Fehler zu verzeichnen hatten, reichten acht Strafpunkte bloss für den 10. und letzten Platz. Den Sieg in der mit einer Million Euro dotierten Prüfung holte sich Irland (0 Strafpunkte), vor den Aussenseitern aus Mexiko (4) und Grossbritannien (4) .