Handball: Kadetten erstmals in Führung

Die Kadetten Schaffhausen liegen im Playoff-Final der Schweizer Handball-Meisterschaft erstmals in Führung. Die Nordostschweizer gewannen ihr zweites Heimspiel gegen Kriens-Luzern mit 28:26 und führen in der Best-of-5-Serie mit 2:1 Siegen. Am Mittwoch in Sursee können die Kadetten den Titel holen, den dritten in Serie nach 2022 und 2023. Schaffhausen führte drei Minuten vor Schluss mit 27:23 – und geriet doch nochmals ins Zittern. Der junge Gino Steenaerts verkürzte für Kriens-Luzern mit drei Treffern hintereinander 31 Sekunden vor Schluss auf 26:27. Erst fünf Sekunden vor dem Ende stellte Joan Canellas mit dem 28:26 den Sieg der Kadetten sicher. Schaffhausens Odinn Richardsson war mit acht Toren und keinem Fehlwurf der treffsicherste Schütze des Spiels.

Legende: Brauchen noch einen Sieg Lukas Maros und die Kadetten Schaffhausen. Keystone/Manuel Geisser

Schwingen: Bissig und Good mit Festsiegen

Der Urner Lukas Bissig hat das Urner Kantonale Schwingfest gewonnen. Für den 21-Jährigen war es ein Heimsieg, er wohnt in Attinghausen nur wenige Meter neben der Schwingarena. Im bekannten Gelände gewann Bissig alle sechs Gänge. Letztmals hatte vor 13 Jahren ein Urner das Urner Kantonale gewinnen können: Andy Imhof feierte 2011 in Flüelen seinen ersten Kranzfestsieg. Das Sankt Gallische in Grabs gewann ebenfalls ein Aussenseiter. Der 27-jährige Marco Good aus Sargans trat mit dem Ziel an, einen Kranz zu holen. Am Ende gehörte ihm nach fünf Siegen und einem Gestellten der Sieger-Muni. Im Schlussgang setzte sich Good nach vier Minuten gegen den Schaffhauser Jeremy Vollenweider durch.