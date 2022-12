Handball: Kadetten mit Torhüter-Tausch

Die Kadetten Schaffhausen können ab sofort wieder auf Goalie Kristian Pilipovic zählen. Der am Samstag 28 Jahre alt werdende kroatische Nationaltorhüter wechselt überraschend vom polnischen Topverein Wisla Plock zurück zum Schweizer Meister, den er nach der vergangenen Saison nach vier Jahren verlassen hat. Pilipovic könnte bereits am Samstag beim Spitzenkampf in Kriens zu seinem Debüt kommen. Den umgekehrten Weg geht der Spanier Ignacio Biosca, der ab sofort in Polen spielt.

00:36 Video Archiv: Souveräne Kadetten holen sich 12. Meistertitel Aus Sport-Clip vom 07.06.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.