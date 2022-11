Legende: Erzielte 10 Treffer Odinn Thor Rikhardsson. imago images/Beautiful Sports

Handball: Kadetten siegen in Ungarn

Nach der Niederlage gegen Montpellier haben die Kadetten Schaffhausen in der 2. Runde der European League den ersten Sieg eingefahren. Auswärts gegen das ungarische Team Fejer Veszprem resultierte ein 33:25. Zur Pause hatte sich der Schweizer Meister einen Vorsprung von fünf Treffern erarbeitet und baute diesen in der Folge aus. Der wiedergenesene Isländer Odinn Thor Rikhardsson war mit 10 Treffern der auffälligste Spieler. Es war das Duell zweier Teams, die in der 1. Runde verloren hatten. Für die Schaffhauser folgen nun vier Meisterschaftsspiele, ehe sie am 22. November auswärts gegen das slowakische Team Tatran Presov antreten.

00:36 Video Archiv: Die Kadetten holen im Juni ihren 12. Meistertitel Aus Sport-Clip vom 07.06.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Kunstturnen: USA holen Team-Gold an der WM

Mit einem Total von 166,564 Punkten haben sich die US-Amerikanerinnen mit Jordan Chiles, Jade Carey, Shilese Jones, Leanne Wong und Skye Blakely an der WM in Liverpool wie erwartet Gold im Teambewerb gesichert. Es war der sechste Triumph in Folge, womit die USA den Rekord von Rumänien knackten – und dies ohne Überturnerin Simone Biles. Silber ging an die Gastgeberinnen aus Grossbritannien, die 3,201 Zähler auf die Siegerinnen einbüssten. Überraschende Dritte wurden die Kanadierinnen, die am letzten Gerät von einem Patzer der zuvor auf dem Bronzeplatz klassierten Japanerinnen profitierten.