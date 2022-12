Legende: Dürfen sich über den Sieg freuen Marvin Lier und die Kadetten Schaffhausen. Keystone/BEAUTIFUL SPORTS/Mario M.Koberg (ARchiv)

Handball: Kadetten schlagen Titelverteidiger

Den Kadetten Schaffhausen gelingt in der Gruppenphase der European League, der zweithöchsten Stufe im Europacup, ein Exploit. Der Schweizer Meister besiegt Titelverteidiger Benfica Lissabon 26:25. Den entscheidenden Treffer für die Gastgeber erzielte der Isländer Odinn Thor Rikhardsson nach Ablauf der 60 Minuten per Siebenmeter. Zwölf Sekunden vor Ende hatten die Portugiesen ausgeglichen. Mit dem dritten Sieg in Folge nach der Auftaktniederlage befinden sich die Kadetten weiter auf Kurs Richtung Achtelfinals, die vier der sechs Teams der Gruppe A erreichen. Zum Abschluss der Hinrunde treffen sie am nächsten Dienstag auswärts auf den Bundesligisten Göppingen.

Volleyball: Chênois gewinnt Hinspiel

Die Volleyballer von Chênois Genève verschaffen sich im Achtelfinal-Hinspiel des CEV-Cups, der zweithöchsten Stufe im Europacup, mit einem 3:2-Sieg bei Galatasaray Istanbul eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 14. Dezember in der Heimat. Der serbische Diagonalspieler Strahinja Brzakovic war in der über 2 Stunden dauernden Partie mit 26 Punkten die überragende Figur bei den Genfern.