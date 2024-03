Legende: Daumen hoch Schaffhausens Odinn Thor Rikhardsson. Freshfocus/Martin Meienberger (Archiv)

Handball: Kadetten im Achtelfinal

Die Kadetten Schaffhausen haben nur mit Glück die Hauptrunde der European League überstanden. Der Schweizer Meister unterlag Vojvodina Novi Sad (SRB) 21:24, qualifizierte sich aber dennoch für die Achtelfinals. Nach dem 27:24 im Heimspiel egalisierten die Serben im Rückspiel den Spielstand in der Addition. Da die Kadetten jedoch nach Abschluss der Hauptrunde insgesamt das um 5 Tore bessere Torverhältnis aufweisen, zogen sie den Kopf noch aus der Schlinge. Somit sind die Schaffhauser nach der vierten und letzten Partie der Hauptrunde der zweithöchsten Stufe im Europacup als Gruppendritter weiter.

Unihockey: WM-Gegner der Schweiz bekannt

Die Schweizer Unihockeyaner bekommen es an der WM in Malmö (SWE), die vom 7. bis 15. Dezember stattfindet, in der Gruppe A mit Tschechien, Deutschland und Norwegen zu tun. Die Tschechen, hinter Gastgeber Schweden Weltranglisten-Zweiter, sind auf dem Papier der stärkste Gegner. An der letzten WM in Zürich und Winterthur verloren die Schweizer gegen den späteren Vizeweltmeister im Halbfinal mit 3:11. Gegen Deutschland (13 Duelle) und Norwegen (28) hat die Schweiz hingegen noch nie verloren.