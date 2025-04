Handball: Kadetten schaffen das Break

Die Kadetten Schaffhausen haben in der Playoff-Halbfinalserie gegen Suhr Aarau auf 2:0 gestellt. In der Schachenhalle konnte der Titelverteidiger eine neuerliche Verlängerung nur knapp abwenden und setzte sich mit 27:26 (13:10) durch. Die Aarauer zeigten in der Schlussphase eine starke Aufholjagd und hatten in den letzten 10 Sekunden nach zwischenzeitlichem 6-Tore-Rückstand die Chance auf den Ausgleich. Anders als in Spiel 1 gelang dieser aber nicht. Damit hat Schaffhausen am Samstag vor heimischem Publikum die Möglichkeit, den Finaleinzug perfekt zu machen.

Resultate