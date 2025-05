Legende: Hätte sich ihren 4. EM-Titel gewünscht Elena Quirici. imago images/Sports Press Photo/Kjetil Waeber

Karate: Quirici holt in Jerewan Bronze

Elena Quirici hat im Kumite-Karate an der EM in Jerewan in der Klasse bis 68 kg die Bronzemedaille gewonnen. Die Aargauerin strebte in Armeniens Hauptstadt den vierten EM-Titel nach jenen von 2016, 2018 und 2023 an. Dieses Ziel verlor sie aber vorzeitig aus den Augen, nachdem sie im Halbfinal gegen die spätere Goldgewinnerin Hannah Riedel (GER) auch wegen umstrittener Entscheide der Kampfrichter verloren hatte.

Judo: Stump siegt in Astana

Der Zürcher Judoka Nils Stump hat zum vierten Mal an einem Grand-Slam-Turnier triumphiert. Der 28-Jährige setzte sich im kasachischen Astana im Final der Kategorie bis 73 kg gegen Kazbek Naguchev aus den Vereinigten Arabischen Emiraten durch. Für Stump ist es der zweite Turniersieg seit den enttäuschenden Olympischen Spielen in Paris mit dem Out nach dem ersten Kampf. Auf Grand-Slam-Stufe hatte Stump vor dem Erfolg in Astana bereits in Tadschikistans Hauptstadt Dushanbe 2024, Tel Aviv 2023 und Abu Dhabi 2022 Turniersiege gefeiert.