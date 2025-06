Per E-Mail teilen

Legende: Wischen auch in Mailand gemeinsam Benoît Schwarz-van Berkel und Sven Michel. Chris Young/The Canadian Press via AP

Curling: Teams für Mailand/Cortina bekannt

Swiss Olympic hat die Schweizer Curling-Teams für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina bekanntgegeben. Bei den Frauen werden Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke nominiert. Das Team hatte zuletzt an der WM den 2. Platz belegt. Bei den Männern tritt mit dem CC Genf mit Skip Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin ebenfalls das Vizeweltmeister-Team an. Im Mixed wird Schwaller gemeinsam mit seiner Ehefrau Briar Schwaller-Hürlimann die Schweizer Farben vertreten.