Legende: Jubelt in Crans-Montana Alessandra Keller. KEYSTONE / Maxime Schmid

Mountainbike: Meistertitel für Keller und Litscher

Alessandra Keller und Thomas Litscher haben sich in Crans-Montana den Schweizer Meistertitel im Short Track gesichert. Die 27-jährige Nidwaldnerin entschied das Rennen in der letzten Runde zu ihren Gunsten, distanzierte die zweitplatzierte Ronja Blöchlinger um 4,2 Sekunden. Bronze holte Steffi Häberlin. «Es war ein sehr taktisches Rennen, ich bin froh, dass meine Strategie aufgegangen ist «, sagte Keller, im vergangenen Jahr Weltcup-Gesamtsiegerin in dieser Disziplin sowie im Cross-Country. Bei den Männern setzte sich Litscher im Sprint gegen Lars Forster durch. Timon Rüegg komplettierte das Podest. Nicht am Start waren die Vorjahressieger Jolanda Neff (krank) und Filippo Colombo (verletzt).