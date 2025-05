Per E-Mail teilen

Legende: Als Zweiter auf dem EM-Podest Gian Andrea Stragiotti. Instagram/@kiteclasses

Kitesurfen: Stragiotti holt EM-Silber

Der erst 17-jährige Gian Andrea Stragiotti hat an der Kite-EM im türkischen Urla die Silbermedaille gewonnen. Der Innerschweizer musste sich in der EM-Wertung einzig dem Italiener Riccardo Pianosi geschlagen geben. Den 1. Platz belegte der für Singapur startende Max Maeder, der Dominator der Szene besitzt auch den Schweizer Pass. «Ich konnte mich während des ganzen Wettkampfs kontinuierlich steigern», sagte Stragiotti. Er sei schlicht überwältigt. Kitesurfen war im vergangenen Jahr in Paris erstmals olympisch.