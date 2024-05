Legende: Erstmals an Olympia Elena Lengwiler. IKA Media/Robert Hajduk

Kitesurfen: Elena Lengwiler selektioniert

Bei der olympischen Premiere des Kitesurfens tritt auch eine Schweizerin an. Elena Lengwiler wird von Swiss Olympic selektioniert. Die 27-jährige St. Gallerin, die den Quotenplatz davor schon sichergestellt hatte, überzeugte am letzten Wochenende mit dem 6. Platz an der Weltmeisterschaft. Die Olympia-Teilnahme wird zum bisherigen Höhepunkt in der Karriere der ehemaligen Eishockey-Spielerin, die erst 2019 mit dem Kitesurfen begonnen hatte. Die Kitesurf-Wettkämpfe werden vor der Küste Marseilles ausgetragen.

Schiessen: Drei Medaillen für die Schweiz

Die Schweizer Schützen haben am zweiten Tag der Europameisterschaften in Osijek im Dreistellungsmatch Gewehr 300 m einen kompletten Medaillensatz gewonnen. Gilles Dufaux sicherte sich in der nicht-olympischen Disziplin im Einzelwettkampf Bronze. Im anschliessenden Teamwettkampf liess sich der Freiburger zusammen mit Pascal Bachmann und EM-Debütant Simon Maag die goldene Medaille umhängen. Bei den Frauen gewann die Equipe mit Silvia Guignard, Sarina Hitz und Anja Senti Silber. Damit steht die Schweizer Delegation bei fünf Medaillen.