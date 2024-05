Legende: Überzeugte in Schanghai Sascha Lehmann. Keystone/AP Photo/Ng Han Guan

Sportklettern: Gute Ausgangslage für Lehmann

Sportkletterer Sascha Lehmann ist auf gutem Weg, sich ein Olympia-Ticket im Boulder & Lead zu sichern. Im ersten Event der zweiteiligen Qualifikations-Serie in Schanghai klassierte sich der 26-Jährige auf Platz 5. Jonas Utelli als 23. und Petra Klingler als 29. scheiterten bereits in der Qualifikation. Die Entscheidung über die Vergabe der Startplätze für Paris fällt vom 20. bis 23. Juni in Budapest.

00:45 Video Archiv: Lehmann feiert seinen 2. Weltcupsieg Aus Sport-Clip vom 19.06.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Judo: Keine WM-Medaille für Schweizer Duo

Binta Ndiaye hat an der WM in Abu Dhabi eine Medaille verpasst. Sie schied in der Gewichtsklasse bis 52 kg erst in den Viertelfinals gegen die Weltnummer 2 Dijora Kelidijorowa (UZB) aus. In der Repechage unterlag Ndiaye der Ungarin Reka Pupp. Für Fabienne Kocher bedeuteten in der gleichen Gewichtsklasse die Achtelfinals Endstation.

Reiten: Schweizer dominieren in Frankreich

Schweizer Springreiter drückten dem CSI in Bourg-en-Bresse den Stempel auf. Die Hauptprüfung am Samstag gewann der Genfer Edouard Schmitz im Sattel von van't Naastveldhof. In der Hauptprüfung des Pfingstsonntags setzte sich Pius Schwizer auf Scarlina ebenfalls im Stechen durch.