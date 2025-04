Legende: Spielt neu mit Schwester Zoé an ihrer Seite Anouk Vergé-Dépré. imago images/Beautiful Sports

Beachvolleyball: Vergé-Déprés verlieren zum Auftakt

Anouk und Zoé Vergé-Dépré sind mit einer knappen Niederlage in das Elite16-Turnier in Saquarema (BRA) gestartet. Das neu formierte Schwestern-Duo unterlag den Brasilianerinnen Andressa/Taina mit 19:21, 19:21. Für Team «Zouk», wie sich das Schweizer Gespann nennt, stehen an der Costa do Sol mindestens zwei weitere Partien an. Nächste Gegnerinnen sind die Finninnen Athiainen/Lahti.