Legende: Im Pech Benjamin Gischard. Archiv/Freshfocus/Claudio Thoma

Kunstturnen: Captain Gischard mit Knieverletzung

Benjamin Gischard fällt wegen einer Knieverletzung für unbestimmte Zeit aus. Der Captain des Schweizer Kunstturn-Kaders verpasst somit die Ende September beginnenden Weltmeisterschaften in Antwerpen. Der 27-jährige Berner zog sich die Verletzung am vergangenen Wochenende in den Gerätefinals an den Schweizer Meisterschaften in Glarus beim Abgang von den Ringen zu. In den kommenden Tagen wird sich Gischard weiteren Untersuchungen und Abklärungen unterziehen.