Krattiger/Dillier mit Turniersieg in Polen

Legende: Da waren sie noch Gegner Krattiger (links) und Dillier an der SM 2023. Keystone/Anthony Anex

Beachvolleyball: Premiere für Krattiger/Dillier

Die Schweizer Beachvolleyballer Marco Krattiger und Leo Dillier haben ihren ersten gemeinsamen Turniersieg auf der Pro Tour gefeiert. Das Schweizer Duo gewann das Challenge-Turnier in Polen mit einem 25:23, 16:21, 16:14-Sieg im Final gegen die Einheimischen Bartosz Losiak/Michal Bryl. Den Einzug in den Final, ihren zweiten auf der zweithöchsten Stufe der Pro Tour nach den Elite16-Turnieren, schafften Krattiger/Dillier kampflos gegen die schwedischen Olympiasieger von Paris David Ahman/Jonatan Hellvig. Mitte Mai hatten der bald 31-jährige Thurgauer Krattiger und sein sieben Jahre jüngerer Aargauer Teamkollege in Xiamen den 2. Platz belegt.