Legende: Konnte sich in der Bundesliga nicht durchsetzen Jonas Schelker. Keystone / BOGLARKA BODNAR

Handball: Schelker zurück in der Schweiz

Cupsieger Kriens-Luzern hat sich mit dem Schweizer Internationalen Jonas Schelker verstärkt. Der 24-jährige Regisseur stösst mit einem Vertrag über zwei Jahre vom Bundesligisten Wetzlar in die Innerschweiz. Er gilt als grosses Talent, in Deutschland entwickelte er sich jedoch nicht wie gewünscht weiter. Deshalb wurde der ursprünglich bis Sommer 2025 gültige Vertrag mit Wetzlar aufgelöst. Schelker hatte im vergangenen Jahr von den Kadetten Schaffhausen in die beste Handball-Liga der Welt gewechselt.