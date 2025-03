Legende: Hauptsache weiter Kriens-Luzern steht in der K.o.-Phase im Europacup. Freshfocus/Martin Meienberger

Handball: Kriens-Luzern jubelt trotz Niederlage

Kriens-Luzern steht im Achtelfinal der European League. Die Zentralschweizer unterlagen am letzten Spieltag der Hauptrunde Montpellier knapp 31:32, kommen aber dennoch weiter. Da der direkte Konkurrent Granollers wenig später in Dänemark bei Gudme mit dem gleichen Resultat knapp verlor, ziehen die Schweizer als Gruppendritte in die Achtelfinals am 25. März und 1. April ein. Kriens-Luzern lag gegen den überlegenen Gruppensieger Montpellier nach dem 1:1 stets in Rückstand, zeigte aber Moral. Trotz einem Rückstand von bis zu 7 Toren kam man am Ende fast noch einmal heran.

Handball: Gautschi verlässt Marseille im Sommer

Die Schweizer Internationale Daphne Gautschi wechselt im Sommer nach Rumänien. Die 24-jährige Rückraumspielerin schliesst sich Ramnicu Valcea an. Über die Vertragslaufzeit ist nichts bekannt. Die Rumäninnen sind in den internationalen Wettbewerben Stammgäste. Die Aargauerin Gautschi lancierte ihre Karriere beim LK Zug und wechselte bereits mit 16 Jahren nach Metz, wo sie auf höchstem Niveau spielte. Seit 2023 steht die 62-fache Nationalspielerin bei Marseille unter Vertrag.