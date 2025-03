Per E-Mail teilen

Legende: Verlässt die Innerschweiz nach 3 Jahren wieder Dimitrij Küttel. Keystone/Martin Meienberger

Handball: Küttel verlässt Kriens-Luzern

Dimitrij Küttel verlässt Ende Saison Kriens-Luzern und kehrt nach drei Jahren zu den Kadetten zurück. Der 31-jährige rechte Rückraumspieler lief bereits zwischen 2013 und 2022 im orangen Trikot auf und entwickelte sich in dieser Zeit zum Leistungsträger und zum Schweizer Nationalspieler. Er unterschrieb bei den Kadetten einen Vertrag für zwei Saisons bis im Sommer 2027.

Laureus-Award: 2 Schweizerinnen nominiert

Mit Lara Gut-Behrami und Catherine Debrunner sind zwei Schweizerinnen für den diesjährigen Laureus-Award nominiert, der die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres auszeichnet. Die Tessiner Skirennfahrerin hofft auf die Ehrung in der Kategorie «Comeback des Jahres», die Thurgauer Rollstuhl-Athletin in der Kategorie «Para-Sportler/in des Jahres». Die Sieger werden am 21. April bekannt gegeben.