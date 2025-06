Legende: Mit 29 Jahren ist Schluss Benjamin Gischard. Freshfocus/Urs Lindt

Kunstturnen: EM-Silbergewinner Gischard hört auf

Benjamin Gischard tritt mit 29 Jahren vom Spitzensport zurück. Der Oberaargauer verabschiedet sich am Wochenende am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne von der Kunstturn-Bühne. Gischard vertrat die Schweiz zweimal an Olympischen Spielen. Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte der Turner vom TV Herzogenbuchsee mit dem Gewinn der Silbermedaille am Boden an der Heim-EM 2021 in Basel. Die Titelkämpfe im eigenen Land schienen ihm zu liegen: 2016 in Bern gewann Gischard zusammen mit seinen Mitturnern schon EM-Bronze mit dem Team. Gischards Karriere war immer wieder geprägt von Verletzungen. So musste der mehrfache Schweizer Meister am Sprung, Boden und Pferd unter anderem im letzten Jahr auf eine dritte Olympia-Teilnahme nach 2016 in Rio und 2021 in Tokio verzichten.