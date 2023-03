Legende: Muss sich einer Operation unterziehen Anina Wildi. Keystone / GEORGIOS KEFALAS

Kunstturnen: Waden-Operation bei Wildi

Die Kunstturn-Europameisterschaften von Mitte April in der Türkei finden ohne die Schweizer Nationalkader-Turnerin Anina Wildi statt. Die 20-jährige Aargauerin musste sich diese Woche einer Waden-Operation unterziehen. In den kommenden Wochen erfolgt ein weiterer medizinischer Eingriff an der linken Schulter. Aus diesem Grund fällt Wildi mehrere Wochen aus und wird damit die EM-Selektionswettkämpfe und eine mögliche Teilnahme an den Titelkämpfen vom 11. bis 16. April verpassen. An der letzten WM in Liverpool vertrat Wildi die Schweiz als einzige Kunstturnerin. Ihr Fokus liegt nun auf einer Teilnahme an der WM im Herbst.

01:42 Video Archiv: Wildis Boden-Übung an der WM 2022 Aus Sport-Clip vom 30.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden.

Schwimmen: McKeown mit Weltrekord über 200 m Rücken

Die Australiern Kaylee McKeown schwamm bei den regionalen Meisterschaften in Sydney in 2:03,14 Minuten einen Weltrekord über 200 m Rücken. Die 21-jährige Weltmeisterin über diese Distanz unterbot die von Regan Smith (USA) seit der WM 2019 gehaltene Bestmarke um 21 Hundertstel. McKeown ist bereits Rekordhalterin über die halbe Distanz. An den Olympischen Spielen in Tokio gewann sie Gold über 100 und 200 m Rücken und mit der 4x100-m-Lagen-Staffel.