Laura Philipp triumphiert bei der Ironman-WM in Nizza

Legende: Erster WM-Titel für die Deutsche Laura Philipp Archivbild imago images/Beautiful Sports

Triathlon: Laura Philipp ist Ironman-Weltmeisterin

Laura Philipp hat sich als erst zweite Deutsche zur Ironman-Weltmeisterin gekrönt. Die 37-Jährige gewann beim erstmals in Nizza ausgetragenen Jahreshöhepunkt souverän in 8:45:15 Stunden und hatte nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen einen deutlichen Vorsprung von über 8 Minuten auf die zweitplatzierte Britin Kat Matthews. Platz 3 ging an die Amerikanerin Chelsea Sodaro. Nach Bronze im Vorjahr war es für Philipp die zweite WM-Medaille, zuvor hatte aus Deutschland einzig Anne Haug im Jahr 2019 bei der Weltmeisterschaft auf der Langstrecke triumphiert.