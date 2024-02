Legende: Nach 105 Länderspielen ist Schluss Marvin Lier spielt nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft. KEYSTONE/Ennio Leanza

Handball: Lier und Raemy nicht mehr für die Schweiz

Marvin Lier und Nicolas Raemy haben ihre Karriere in der Handball-Nationalmannschaft mit 31 Jahren beendet. Lier lief 105-mal für das Nationalteam auf und erzielte 250 Tore, Raemy traf in 87 Länderspielen 235-mal. Beide waren zuletzt Teil der Schweizer Mannschaft an der EM in Deutschland. Der Linksaussen Lier spielt seit 2021 bei Kadetten Schaffhausen, Raemy seit 2014 mit einem kurzen Abstecher in die USA für Wacker Thun.

03:23 Video Archiv: Schweiz trotzt Frankreich an der EM ein Unentschieden ab Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 23 Sekunden.

Dressurreiten: Schweiz erhält Olympia-Platz

Neben den Teams in den Disziplinen Springen und Concours Complet stellt die Schweiz an den Olympischen Spielen im Sommer in Paris auch eine Einzelreiterin in der Dressur. Dies machte der internationale Pferdesportverband FEI am Dienstag offiziell. Auch für das Dressur-Team besteht noch eine kleine Chance auf eine kurzfristige Teilnahme: Als erste nicht qualifizierte Nation würde die Schweiz hier nachrücken, falls ein bereits qualifiziertes Team seinen Startplatz nicht wahrnehmen kann. Die Pferdesport-Wettkämpfe finden im Schlosspark von Versailles statt.