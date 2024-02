Legende: Nach 105 Länderspielen ist Schluss Marvin Lier spielt nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft. imago images/Klaus Trotter

Handball: Lier und Raemy nicht mehr für die Schweiz

Marvin Lier und Nicolas Raemy haben ihre Karriere in der Handball-Nationalmannschaft mit 31 Jahren beendet. Lier lief 105-mal für das Nationalteam auf und erzielte 250 Tore, Raemy traf in 87 Länderspielen 235-mal. Beide waren zuletzt Teil der Schweizer Mannschaft an der EM in Deutschland. Der Linksaussen Lier spielt seit 2021 bei Kadetten Schaffhausen, Raemy seit 2014 mit einem kurzen Abstecher in die USA für Wacker Thun.