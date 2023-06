Basketball: Massagno gewinnt 2. Finalspiel

Im Playoff-Final der Männer steht es nach Spiel 2 unentschieden. Massagno feierte zu Hause gegen Fribourg Olympic einen 77:76-Erfolg und stellte in der Best-of-5-Serie auf 1:1. Die Entscheidung fiel in einer turbulenten Schlussminute, in welcher die Führung mehrfach wechselte. Nach einem Timeout 1,2 Sekunden vor dem Ende kamen die Gäste zur Chance auf den «Buzzer-Beater» zum Sieg. Doch der Wurf des Freiburger Routiniers Roberto Kovacs von der Dreipunktelinie verfehlte sein Ziel um Haaresbreite. Pech hatte Massagno in der zweitletzten Minute bekundet: Nach einem Steal schloss US-Söldner Isaiah Williams seinen Konter mit einem Dunking erfolgreich ab. Dabei wurde er aber so hart von hinten gefoult, dass er unglücklich auf dem Boden landete und sich dabei am linken Arm verletzte. Williams kam nicht mehr aufs Parkett zurück. Spiel 3 findet am Samstag in Freiburg statt (live bei SRF).