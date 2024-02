Legende: Zeigten eine gute WM Mathez (links) und Renggli. zvg

Paralympics: Paris-Ticket für Badminton-Duo

Die beiden Rollstuhl-Badmintonspielerinnen Cynthia Mathez und Ilaria Renggli haben sich als Frauen-Doppel je ein Startticket für die Paralympics in Paris gesichert. Dies steht nach dem Erreichen der WM-Viertelfinals in Thailand fest. In der Runde der letzten 8 verlor das Duo trotz guter Leistung gegen die Nummer 1 aus Japan Satomi/Yamazaki. In der «Race to Paris»-Rangliste klassieren sich die Westschweizerin und die Aargauerin im Doppel unter den Top 6. Dies bedeutet, dass sie je ein persönliches Startticket im Doppel sowie im Einzel für die Paralympischen Spiele in Paris auf sicher haben. Die 24-jährige Renggli wird in Paris 2024 erstmals an den Paralympics starten, sofern Swiss Paralympic die Teilnahmen durch die Selektion am 19. Juli bestätigt.