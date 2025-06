Legende: In Topform Summer McIntosh. Imago/Insidefoto

Schwimmen: McIntosh auch über 400 m Lagen so schnell wie niemand zuvor

3. Weltrekord binnen 5 Tagen: Die Kanadierin Summer McIntosh schwamm an den nationalen Meisterschaften in Victoria in 4:23,65 Minuten eine neue Weltbestleistung über 400 m Lagen. Die 18-Jährige – dreifache Olympiasiegerin in Paris letzten Sommer – verbesserte ihren eigenen Weltrekord um 73 Hundertstel. Der 3. Rekord innert weniger Tage überraschte McIntosh nicht mehr, denn «ich wusste, dass ich etwas Besonderes erreichen kann, weil ich diese Woche die besten Rennen meiner Karriere hatte». Und: «Weltrekorde sind da, um gebrochen zu werden. Wenn ich mit dem Schwimmen irgendwann aufhöre, möchte ich sicher sein, dass meine Rekorde so gut wie möglich sind.»