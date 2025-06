Legende: Neue Weltrekordhalterin Summer McIntosh (Archiv-Bild). IMAGO / Xinhua

Schwimmen: Glanzleistung von McIntosh

Kanadas Schwimmstar Summer McIntosh hat den Weltrekord über 400 m Freistil geknackt. Die dreifache Olympiasiegerin schlug bei den kanadischen Trials nach 3:54,18 Minuten an und unterbot damit die bisherige Bestmarke von Ariarne Titmus (Australien/3:55,38) von 2023 um mehr als eine Sekunde. «Ich wusste, dass ich etwas Besonderes leisten könnte,» sagte die 18-Jährige. «Die letzten 100 Meter tun normalerweise immer wirklich weh», sagte McIntosh über ihre Topform, doch nach der Hälfte sei sie immer noch entspannt gewesen: «Also wusste ich, dass ich stark geschwommen bin.»

Wasserball: Frauen-Nati an der EM

Die Schweizer Wasserballerinnen werden im kommenden Jahr erstmals seit 30 Jahren wieder an einer EM teilnehmen. Im letzten Spiel des Qualifikationsturniers in Novi Sad gewannen die Schweizerinnen gegen die Ukraine 10:7 und belegen in der Vierergruppe hinter dem Gastgeber Serbien den benötigten 2. Platz. Die Schweizer Frauen werden 2026 zum dritten Mal nach 1993 und 1995, jedoch erstmals seit Einführung von Qualifikationsrunden, an einer EM dabei sein. Der Austragungsort ist derzeit noch nicht bekannt.