Parasport: Meister und McCrea schwimmen zu Gold und Bronze

Zum Abschluss der Para-Schwimm-EM auf der portugiesischen Insel Madeira hat das Schweizer Team noch einmal zwei Medaillen eingeheimst. Über 50 m Freistil sicherte sich die Aargauerin Nora Meister ihr viertes Edelmetall – das dritte in Gold. In einem ultraspannenden Rennen schlug Meister genau gleichzeitig wie Nicole Turner aus Irland an. «Den ersten Platz teilen zu können, finde ich mega cool», sagte die 21-Jährige. Auch bei den Männern gab es eine Erfolgsmeldung: In seiner Paradedisziplin 100 m Brust schwamm Leo McCrea mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 1:28,04 Minuten zu Bronze. Auf die Siegerzeit des Spaniers Antoni Ponce Bertran verlor er 73 Hundertstel.

Schliessen 00:28 Video Meister: «Einen 1. Platz zu teilen, finde ich mega cool» Aus Sport-Clip vom 25.04.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden. 00:17 Video McCrea: «Nun voller Fokus auf Paris» (engl.) Aus Sport-Clip vom 25.04.2024. abspielen. Laufzeit 17 Sekunden.

Curling: 3. Pleite für Schwaller/Schwaller

Die Schweizer Mixed-Curler Briar und Yannick Schwaller-Hürlimann haben an der WM im schwedischen Östersund die 3. Niederlage in Folge kassiert und den direkten Halbfinal-Einzug verpasst. Das Duo musste sich Japan mit 7:8 geschlagen geben und den Gruppensieg Norwegen (9:3 über Spanien) überlassen. Im Viertelfinal heisst der Gegner Schottland. Für die Playoffs (ab Freitag) waren die Schweizer schon am Mittwoch zuvor qualifiziert gewesen.

Segeln: Lengwiler und Sandera holen Olympia-Quotenplätze

Elena Lengwiler und Elena Sandera haben der Schweiz bei der Last Chance Regatta in Hyères in Frankreich zwei Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Paris gesichert. Die St. Galler Kitesurferin Lengwiler reüssierte in der Formula Kite. Einen zusätzlichen Quotenplatz aufgrund von nicht beanspruchten Qualifikationen erhielt die Schweiz bei den iQ-Foil-Frauen. Als sogenannte «Developing Nation» – also als Nation, die in dieser Klasse bei den letzten beiden Spielen nicht vertreten war – reichte der Zürcherin Sandera ein 22. Platz für diesen Erfolg.