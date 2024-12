Legende: IMAGO Images/imagebroker

American Football: Heimspiele der Mercenaries in Wil

Die Helvetic Mercenaries, das Schweizer Team in der European League of Football, tragen ihre Heimpartien wie ihre Vorgänger Helvetic Guards in der nächsten Saison in Wil aus. In diesem Jahr haben die Mercenaries ihre Gegner mit Ausnahme des ersten Spiels, das in Grenchen stattgefunden hat, in Kriens empfangen.