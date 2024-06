Métraux und Valenzuela in New Jersey in den Top 10

Legende: Wurde in New Jersey als 5. beste Schweizerin Morgane Métraux (Archivbild). imago images/ZUMA Press Wire

Golf: Zwei Schweizerinnen in den Top 10

Morgane Métraux und Albane Valenzuela sind weiterhin in guter Form. Die Waadtländerin und die Genferin schafften es beide in Galloway in New Jersey in die Top 10. Métraux wurde Fünfte, Valenzuela Neunte. Für Métraux ist es bereits die dritte Top-5-Klassierung auf der LPGA-Tour. Métraux, die sich weiterhin Hoffnungen auf eine Olympia-Qualifikation machen darf, wies nur drei Schläge mehr als die Siegerin Linnea Strom (SWE) auf. Vor zwei Wochen hatte sie auf der Ladies European Tour gewonnen. Gemäss Swiss Golf hat Valenzuela ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen so gut wie sicher.

01:02 Video Archiv: Försterling triumphiert in Holzhäusern – Métraux beste Schweizerin Aus Sport-Clip vom 17.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.