Curling: Schweizer-Duo zweimal siegreich

Die Schweizer Curler Sven Michel und Alina Pätz haben an der Mixed-Doppel-WM im kanadischen Fredericton ihre ersten zwei Siege gefeiert. Sie schlugen Norwegen 8:3 und Estland 6:4. Mit einer nun ausgeglichenen Bilanz von je zwei Siegen und Niederlagen wahrten sich die Schweizer die Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde. Aus den zwei Zehnergruppen gelangen je drei Teams in die Viertelfinals oder direkt in die Halbfinals. Weiter geht es für die beiden am Dienstag gegen die USA.

Handball: Tschechischer Kreisläufer für die Kadetten

Die Kadetten Schaffhausen reagieren auf den bevorstehenden Abgang des Schweden Kassem Awad und verpflichten den 27-jährigen Tschechen Daniel Reznicky. Dies teilte der Schweizer Handball-Meister am Montag mit. Wie Awad, der am Ende der Saison in seinem Heimat zurückkehren wird, spielt auch Reznicky auf der Position des Kreisläufers. Der Osteuropäer unterschrieb mit den Kadetten einen Zweijahresvertrag.