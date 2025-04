Legende: Viel fehlt ihnen nicht mehr zum Viertelfinal-Einzug Alina Pätz und Sven Michel. KEYSTONE/Martial Trezzini

Curling: Michel/Pätz mit Pflichtsieg

Alina Pätz und Sven Michel sind an der Curling-WM im olympischen Mixed auf die Siegerstrasse zurückgekehrt. Gegen das noch sieglose Spanien resultierte in Fredericton (CAN) ein 10:1-Pflichterfolg. Ein Dreierhaus im 4. End und ein weiteres Dreierhaus im 5. End hatte das Team Schweiz von 2:1 auf 8:1 davonziehen lassen. Mit je 3 Siegen und Niederlagen belegen Pätz/Michel gemeinsam mit Japan und Neuseeland den 5. Platz. Aus den zwei Zehnergruppen gelangen je drei Teams in die Viertelfinals oder direkt in die Halbfinals. Zu Platz 3, den aktuell Estland und Norwegen halten, fehlen Pätz und Michel vor den letzten 3 Runden ein Sieg.