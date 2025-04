Michel/Pätz stehen an der Mixed-WM vor dem Aus

Alina Pätz und Sven Michel stehen an der Mixed-Doppel-WM im kanadischen Fredericton mit dem Rücken zur Wand. Nach einem 10:1-Pflichtsieg gegen das sieglose Spanien folgte mit dem 7:8 im wichtigen Direktduell gegen Neuseeland eine ernüchternde Niederlage. Damit hat das Schweizer Duo nur noch theoretische Chancen auf ein Weiterkommen. Aus den 2 Zehnergruppen gelangen je 3 Teams in die K.o.-Phase. Am Donnerstag braucht die Schweiz somit unbedingt 2 Siege (gegen die Türkei und Japan) und ist zudem auf Schützenhilfe angewiesen.

Handball: Peric zu Kadetten

Der Schweizer Handballmeister Kadetten Schaffhausen verpflichtet für die nächsten zwei Jahre den bosnischen Internationalen Josip Peric. Der 32-jährige Rückraummitte-Akteur spielte zuletzt für Göppingen, Pelister, Tatabanya und Olympiacos. Für Bosnien und Herzegowina bestritt er 41 Länderspiele. Peric soll bei den Kadetten ab nächster Saison das Spiel machen.

Ironman: WM für Männer und Frauen wieder auf Hawaii

Die Ironman-WM der Männer und Frauen kehrt ab 2026 dauerhaft nach Hawaii zurück. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. In den vergangenen beiden Jahren waren die jeweiligen Rennen getrennt voneinander in Kona und dem französischen Nizza über die Bühne gegangen, nun folgt eine Rückkehr zu dem von den Triathletinnen und Triathleten geliebten gemeinsamen Eintagesformat.