Unihockey: Krebs bei Rychenberg freigestellt

Nach zwei «Stängeli»-Niederlagen aus den ersten drei Playoff-Viertelfinalspielen gegen Thurgau hat sich der HC Rychenberg Winterthur per sofort von Cheftrainer Philipp Krebs getrennt. Die sportliche Führung sei zum Schluss gekommen, «dass die Situation festgefahren ist und die Mannschaft frische Energie und in der Zukunft neue Inputs benötigt», teilte der Klub mit. Krebs coachte das Team seit 2019. Interimistisch wird die Mannschaft bis Saisonende von bisherigen Assistententrio Kari Koskelainen, Mirco Castelletti und Kyle Varley betreut. Das favorisierte Rychenberg hatte gegen Thurgau zweimal 6:11 verloren und liegt nach dem 6:4 in Spiel 2 in der Serie mit 1:2 hinten.