Legende: Sehr schnell unterwegs Roman Mityukov. Keystone/Patrick B. Krämer

Schwimmen: Mityukov verbessert eigenen Kurzbahn-Rekord

Roman Mityukov hat an den Schweizer Kurzbahn-Vereinsmeisterschaften in Uster seinen eigenen Schweizer Rekord über 200 m Rücken um eine halbe Sekunde gesenkt. Der Olympia-Bronzegewinner von Paris schwamm auf der kurzen Bahn als erster Schweizer eine Zeit unter 1:51 Minuten und siegte in 1:50,95 Minuten. Damit war Mityukov 0,51 Sekunden schneller als bei seiner bisherigen Bestmarke.

Schwimmen: Märtens knackt Marke von 3:40 Minuten

Der Deutsche Lukas Märtens ist als erster Schwimmer über 400 m Freistil unter 3:40 Minuten geblieben. Der historische Weltrekord in Stockholm überraschte selbst den Olympiasieger von Paris, der zuerst gar nicht wusste, was er erreicht hatte. «Bis Olli Klemet (von der Bahn daneben) zu mir sagte: ‹Du bist Weltrekord geschwommen›. Das musste ich erst mal sacken lassen», so Märtens. Der 23-Jährige unterbot mit einer Zeit von 3:39,96 Minuten den fast 16 Jahre alten Weltrekord seines Landsmannes Paul Biedermann um 0,11 Sekunden.