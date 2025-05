Legende: Handball auf höchster Stufe Stäfa ist ab kommender Saison wieder dabei. Keystone/Tom Weller

Handball: Stäfa steigt auf

9 Jahre nach dem Abstieg kehren die Handballer von Stäfa in die Nationalliga A zurück. Das Team vom Zürichsee gewann in Siggenthal mit einem hart erkämpften 37:35 nach Verlängerung auch die 3. Partie des Aufstiegs-Playoff gegen Baden-Endingen. Stäfa ersetzt in der NLA Kreuzlingen, das sich trotz des Erreichens der Playoff-Viertelfinals freiwillig in die zweithöchste Liga zurückzieht.