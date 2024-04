Legende: Überzeugender Auftritt von Milos Orbovic und seinen Kriens-Luzernern. Freshfocus/Martin Meienberger

Handball: Kriens-Luzern vor Halbfinal-Einzug

Kriens-Luzern ist noch ein Sieg vor dem Halbfinal-Einzug in den NLA-Playoffs entfernt. Die Innerschweizer gewannen Spiel 2 beim BSV Bern mit 36:30 und führen nach dem 34:31-Erfolg in Spiel 1 mit 2:0 in der Viertelfinal-Serie. Das Heimteam erwischte einen Horrorstart in die Partie und lag nach 8 Minuten 0:6 im Hintertreffen. In der Folge kamen die Berner nie mehr näher als 4 Tore an die Gäste heran. Spiel 3 findet am Donnerstag in Kriens statt.